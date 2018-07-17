Шарапова отказалась играть на турнире в американском Сан-Хосе

Пятикратная чемпионка теннисных турниров "Большого шлема" Мария Шарапова не сыграет на калифорнийском турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии "Премьер" в городке Сан-Хосе. Причиной снятия 31-летней россиянки стало "изменение турнирного графика".

"К сожалению, на данном этапе моей карьеры мне приходится принимать ряд сложных решений в том, что касается моего турнирного графика, — цитирует Шарапову издание Mubadalasvc.Com. – Мне нужно заботиться о своем организме и делать все, чтобы оставаться здоровой. С нетерпением жду возможности приехать в Сан-Хосе в следующем году".

При этом, как сообщают организаторы, на состязаниях в Сан-Хосе заявлены сестры Уильямс – Серена и Винус, белоруска Виктория Азаренко, британка Мэдисон Киз и ряд других известных игроков женского тура.