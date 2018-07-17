Серебренникову предписано ознакомиться со своим делом до 1 сентября

Басманный суд Москвы повторно удовлетворил ходатайство следствия об ограничении режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, по которому он является обвиняемым.

Как передает ТАСС, такое решение вынес судья Артур Карпов.

Тем самым художественный руководитель театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников и его адвокаты должны ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 сентября 2018 года.

Следственный комитет России подозревает режиссера в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам Серебренников отрицает обвинения, заявляя, что все деньги выделенные государством, были потрачены по назначению.