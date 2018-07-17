Путин изменил статус закрытого города, упоминавшегося в деле Скрипалей

Президент Владимир Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) — город Шиханы в Саратовской области.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

ЗАТО упраздняется с 1 января 2019 года, а также сообщается, что региону будут перечислены два межбюджетных трансфера на сумму более чем 63,3 миллионов рублей. Для обеспечения сбалансированности городского

бюджета Шихан.

Благодаря британской The Times Шиханы стали известны всему миру: именно туда фантазия английских журналистов поместила так называемый "русский Портон-Даун" — секретную химическую лабораторию, где якобы продолжается работа над боевыми нейротоксинами. В том числе отравляющее вещество А-234 ("Новичок"), которым 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.