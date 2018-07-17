Бокс. Мурат Гассиев и Александр Усик провели открытую тренировку

Два претендента на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев и представитель Украины Александр Усик провели открытую тренировку перед боем, который пройдет в московском дворце спорта "Олимпийский" 21 июля.

Гассиев при этом реально тренировался, показал поклонникам спорта несколько упражнений, а вот его визави в основном позировал фотокорреспондентам и отвечал на вопросы. Такое свое поведение Усик объяснил так: "Не хочу заранее показывать зрителям свои козыри, болельщики должны быть "голодными".

При этом Усик, команда которого не раз уже заявляла, что бой в Москве может не состояться из-за претензий боксера с Украины к организаторам, также подтвердил, что не уверен, что поединок пройдет в назначенное время.

"Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои – украшение спорта. Точно ли состоится бой – не знаю", — заявил Усик.