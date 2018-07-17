На "Ленфильме" тушат второй за год пожар

Крупный пожар на складе "Ленфильма" в Петербурге. Горит здание киностудии в Красносельском районе на юго-западе Северной столицы. Склад расположен на площади 50 на 70 метров. Из 3500 квадратных метров огонь охватил 200.

Существует угроза дальнейшего распространения огня, сообщает "Интерфакс". Из-за этого пожару в доме 5 по улице Тамбасова присвоен повышенный второй ранг.

С огнем борется 61 пожарный. Используется 14 единиц техники.

Это второй за год пожар на складах "Ленфильма". В ночь на 1 февраля 2018 года огонь охватил 800 квадратных метров этого же здания, где размещаются студийные склады.А в апреле 2013 года склады "Ленфильма" горели в Сосновой поляне на Новобелицкой улице. Тогда виновниками пожара оказались арендаторы помещений. Склад декораций киностудия сдавала под автомастерскую. Еще один пожар на "Ленфильме" был в трехэтажном здании на Каменноостровском проспекте. Этот пожар был самым небольшим. Огонь уничтожил только пять квадратных метров.