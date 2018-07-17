Тема:
Переговоры Путина и Трампа 26 минут назад
Константин Косачев: болезнь американского общества расцвела и видна всему миру
"Мы не застрахованы от будущих провалов в наших отношениях. Это не ковер, который расстелен и по которому мы пойдем к нашему общему светлому будущему в российско-американских отношениях. Это шанс на то, чтобы двинуться вперед", — так прокомментировал в эфире программы "60 минут" прошедшую встречу президентов России и США председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Константин Косачев отметил, что встреча прошла на равных и назвал ее достойной беседой двух государственных лидеров. Он также считает это победой здравого смысла и победой Трампа над своей собственной оппозицией, которая погрязла во внутренних разборках и хочет достать его любыми средствами.
"Реакция на вчерашнюю встречу в американских СМИ и политологических кругах выявила интересную особенность американского менталитета: они искренне убеждены в своей исключительности. Для большинства американцев увидеть своего президента, говорящего на равных с кем бы то ни было, это уже поражение, провал. Они могут воспринимать самих себя во главе со своим любимым или нелюбимым президентом исключительно не на равных. Это серьезнейшая болезнь американского общества, которая расцвела и видна всему миру невооруженным глазом. Спасибо президентам Путину и Трампу за то, что они так отчетливо обнажили современные проблемы Америки", — заключил дипломат.
Ранее по теме
-
Прямой разговор: Путин ответил на вопросы Fox News1 час назад
-
После переговоров с Путиным Трампа обвинили в государственной измене1 час назад
-
Затулин: США потеряли сакральную корову внешней политики6 часов назад
-
Шварценеггер сравнил Трампа с "раскисшей макарониной" и тяжко вздохнул. Видео10 часов назад
-
Дональд Трамп: вопрос нераспространения ядерного оружия – важнейший15 часов назад
-
Владимир Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились19 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин ответил на вопросы Fox News
- Бутину задержали за лоббирование интересов РФ
- Дрыманов арестован на два месяца по решению суда
- Сто лет назад были расстреляны Николай II, его жена и дети
- Россия хочет допросить по делу Браудера бывшего посла США
Самое читаемое
-
Врачи спасают дочь известного режиссера, уснувшую с сигаретой
- Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Опубликовано видео массового ДТП с участием шести машин в Подмосковье
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Говорят ученые: галстук может быть опасен для здоровья
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Трамп знал, на что шел
- В Екатеринбурге крестным ходом прошли паломники со всей России
- В Москве оглашен приговор богу Кузе
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Автобус на скорости врезался в столб
- В Подмосковье пообещали достроить все дома разорившейся Urban Group
- Будущее мегаполисов: в Москву съехались лучшие архитекторы и строители со всего мира
- Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
- Экватор лета: жара продолжит пытать москвичей
- Волонтеры ЧМ по футболу теперь будут помогать Собянину
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков