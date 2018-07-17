Константин Косачев: болезнь американского общества расцвела и видна всему миру

"Мы не застрахованы от будущих провалов в наших отношениях. Это не ковер, который расстелен и по которому мы пойдем к нашему общему светлому будущему в российско-американских отношениях. Это шанс на то, чтобы двинуться вперед", — так прокомментировал в эфире программы "60 минут" прошедшую встречу президентов России и США председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Константин Косачев отметил, что встреча прошла на равных и назвал ее достойной беседой двух государственных лидеров. Он также считает это победой здравого смысла и победой Трампа над своей собственной оппозицией, которая погрязла во внутренних разборках и хочет достать его любыми средствами.

"Реакция на вчерашнюю встречу в американских СМИ и политологических кругах выявила интересную особенность американского менталитета: они искренне убеждены в своей исключительности. Для большинства американцев увидеть своего президента, говорящего на равных с кем бы то ни было, это уже поражение, провал. Они могут воспринимать самих себя во главе со своим любимым или нелюбимым президентом исключительно не на равных. Это серьезнейшая болезнь американского общества, которая расцвела и видна всему миру невооруженным глазом. Спасибо президентам Путину и Трампу за то, что они так отчетливо обнажили современные проблемы Америки", — заключил дипломат.