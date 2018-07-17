Президент Финляндии перенес небольшую операцию

Президент Финляндии Саули Ниинисте перенес плановую хирургическую операцию в больнице "Йорви" в городе Эспоо, недалеко от Хельсинки. О планах проведения операции было объявлено еще в мае.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства, на выздоровление уйдет, по оценкам врачей, около недели. В это время президент сможет выполнять свои рабочие обязанности, но не сможет путешествовать.

По последней информации, Ниинисте уже выписали из больницы, и он поблагодарил ее "компетентный персонал".

Всего за день до операции Саули Ниинисте принимал в Хельсинки президентов России и США.