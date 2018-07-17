Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

На 75-м году жизни умер актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Владислав Жуковский.

Как сообщает KrasnoyarskMedia, о большой утрате написал в Facebook экс-мэр Красноярска Петр Пимашков: "Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета".

Владислав Жуковский — заслуженный артист России, на службе в Красноярском театре с 1978 года. Среди ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Глупый король ("Бременские музыканты"), Хлынов ("Горячее сердце"), Караулов ("Чужой ребенок"), Антуан ("Ма-Муре"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем"). Преподавал в Красноярском институте искусств. Был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, позже — с 2000 по 2013 годы — депутатом красноярского городского Совета.

На экранах дебютировал в 1964-м — эпизодической ролью разбойника в "Морозко" Александра Роу. Снялся в "Емельяне Пугачеве" (1978), в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Как добавляет "Российская газета", о времени и месте прощания с Владиславом Жуковским будет сообщено позднее. У актера остались жена и двое детей.