Матч футбольного Суперкубка России рассудит арбитр Бездородов

Российский футбольный союз провел назначение на матч открытия нового футбольного сезона в нашей стране. Игра за Суперкубок России пройдет между столичными командами "Локомотив" и ЦСКА. Рефери встречи будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

РФС определил всю команду судей на игру Суперкубка: ассистентами будут Валерий Данченко из Уфы и Максим Гаврилин из Владимира, резервным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.