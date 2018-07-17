В Кабардино-Балкарии ищут пропавших туристов из Москвы и Белоруссии

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России вышли на поиски туристов из Белоруссии и Москвы, которые пострадали от камнепада.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в ЭВПСО.

ЧП произошло в Черекском районе республики. Там в Безенгийском ущелье, при восхождении на вершину Укю, высота которой более 4,5 тысяч метров, сорвался гражданин Белоруссии 1963 года рождения.

По словам дежурного отряда, о состоянии упавшего ничего неизвестно. На его поиски вышли четверо спасателей.

Другая операция проходит в Эльбрусском районе региона, где четверо альпинистов (предположительно, москвичи) на высоте около 3 тысяч метров в ущелье Адыр-Суу попала на перевале Грановского под камнепад.

В результате одна женщина сломала ногу, а мужчина получил черепно-мозговую травму. Другие участники группы не пострадали.

Поскольку подходы к данным маршрутам, сложные, в спасательном отряде не берутся прогнозировать, когда их сотрудникам удастся добраться до пострадавших.