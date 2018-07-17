Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера

Скандалом было омрачено футбольное телевизионное шоу, проходившее на спортивном канале МатчТВ. За кулисами передачи о завершившемся в воскресенье чемпионате мира по футболу известный российский футболист Сергей Кирьяков ударил журналиста Игоря Рабинера.

Рабинер участвовал в первой части программы и после ее завершения в кулуарах канала встретился с Кирьяковым, который предъявил сотрудник газеты "Спорт-экспресс" претензии по поводу материала годичной давности, опубликованного в издании. Не получив от "акулы пера" разъяснений, экс-футболист, который ныне работает тренером, ударил Рабинера по лицу.

Как сообщил сам журналист, он пытался дать сдачи, но свидетели растащили скандалистов, которые на прощание обменялись взаимными оскорблениями. Игорь Рабинер, тем не менее, не собирается писать заявление в правоохранительные органы, посчитав, что ему будет жаль времени, потраченного на "разборки" с обидчиком.

Тем не менее, коллеги Рабинера по изданию "Спорт-эксперт" сообщили, что готовы оказать репортеру всяческую поддержку и юридическое сопровождение, если дело дойдет до официальных структур.