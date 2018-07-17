Россия сбросила как минимум треть гособлигаций США

Министерство финансов США сообщает, что Россия сбросила минимум треть имевшихся у нее американских казначейских бумаг и выбыла из списка их крупнейших держателей.

Всего в этом списке 33 страны, передает РИА Новости. Его замыкает Чили, имеющая облигации на 30 миллиардов долларов. Россия в апреле 2018 года занимала 22 строку списка, так как располагала гособлигациями США на 48,7 миллиарда долларов. А в марте того же года Россия была на 16 месте. В мае Россия избавилась от трети гособлигаций, продолжая выводить средства из госдолга США.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что это делается в соответствии с политикой регулятора по диверсификации международных резервов. При принятии решений Центробанк учитывает все риски, в том числе геополитические, экономические и финансовые.