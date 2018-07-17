Трамп рассказал в Белом доме об итогах встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг ряда международных конфликтов.

В понедельник в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча президентов РФ и США, сообщает ТАСС.

"Мы обсудили многочисленные темы, в том числе проблемы на Ближнем Востоке, в решении которых вовлечены как мы, так и они", — заявил во вторник Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что на саммите в частности обсуждали, Иран, Сирию, арабо-израильский конфликт.

Что касается Ирана, то американский президент допустил заключение новой сделки по атому (из которой США в одностороннем порядке вышли в мае этого года) в случае проявления инициативы со стороны властей Исламской республики, подчеркнув, что, "возможно, заключим, а может быть и нет".

Также, по словам Трампа, он с российским президентом обсудил безопасность Израиля в сфере "выработки решений по ситуации в соседней Сирии".

Однако самый важный рассмотренный вопрос, считает Трамп, — сокращение ядерного оружия по всему миру, так как это наибольшая угроза. Он напомнил, что на долю США и России приходится 90% всех ядерных боеголовок.

По данным американских СМИ, 24 или 25 июля в сенате США выступит госсекретарь Майк Помпео с докладом по встрече руководителей США и России.