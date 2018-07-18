Полиция разыскивает "Газель" после разбойного нападения в Новой Москве

В Новой Москве объявлен план "Перехват": после разбойного нападения разыскивается фургон "Газель".

В полиции сообщили, что неизвестные преступники, приехавшие, очевидно, на автомобиле "Газель", напали на дом в деревне Постниково, застрелили собаку, связали хозяев и похитили крупную сумму денег, передает ТАСС.