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18 июля 201801:33

Президент Боливии: Трамп - враг человечества и всей планеты

Global Look Press

Президент Боливии Эво Моралес назвал президента США Дональда Трампа врагом человечества. С такой оценкой он выступил на проходящем на Кубе Форуме Сан-Паулу.

В съезде, посвященном памяти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, принимают участие представители партий и организаций левого толка из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг жесткой критике политику Вашингтона, заявив, что США развязали против Венесуэлы "неконвенциональную войну" с целью завладеть ее природными ресурсами.

Участники форума выразили поддержку президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, обвинив США в финансировании беспорядков (поводом для них послужила реформа системы социального страхования) с целью свержения правительства.

Кроме того, участники форума приветствовали победу на недавних выборах в Мексике кандидата от коалиции левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и потребовали освободить из тюрьмы экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает ТАСС.

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