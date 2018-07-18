Лидер "Украинского выбора": встреча Путина и Трампа - отрезвляющий душ для Киева

"Отрезвляющим душем" для Киева назвал встречу Путина и Трампа лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. Он отметил, что в диалоге российского и американского президентов тему Украины почти не поднимали. По словам политика, это означает, что другие страны не будут решать за Украину ее проблемы — такие как мирное урегулирование или транзит газа.

"Встреча Путина и Трампа должна стать холодным, отрезвляющим душем для украинской власти, — приводит слова Медведчука телеканал "Россия 24". — Не стоит ждать, что кто-то, кроме нас самих, начнет решать проблемы Украины, касающиеся мирного урегулирования, геополитики, экономики. Пора прекратить взывать к другим странам, требуя, чтобы они повлияли, подтолкнули, заставили кого-то начать действовать исключительно в интересах Украины".