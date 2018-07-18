Обвинение Марии Бутиной расширено

Министерство юстиции США расширило обвинение в адрес Марии Бутиной. Теперь россиянку, которую ранее обвиняли в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в качестве агента России в США, обвиняют также и в незарегистрированной деятельности в качестве агента правительства РФ.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне, напоминает ТАСС. Слушания по ее делу назначены на 18 июля. Они пройдут в суде округа Колумбия. Россиянке, если ее вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы.

Минюст США считает, что Бутина работала в интересах некоего высокопоставленного лица из представителей правительства РФ, впоследствии занявшего высокий пост в ЦБ России. Данное лицо, по информации министерства, включено в санкционный список. Под это описание попадает заместитель председателя Центробанка Александр Торшин, однако минюст США его имени не называет.