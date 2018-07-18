Впервые за три года: глава Пентагона заявил, что готов к переговорам с Шойгу

Джеймс Мэттис, глава Пентагона, заявил, что готов к переговорам с министром обороны России Сергеем Шойгу. Это будут первые за три года переговоры на подобном уровне, передает РИА Новости.

При этом не уточняется формат переговоров: это может быть как телефонный разговор, так и личная встреча. Пресс-служба Пентагона обещает своевременно сообщать подробности.