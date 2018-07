Трамп: США и Россия - не противники

Дональд Трамп не считает Россию противником. Об этом он рассказал в интервью на телеканале Fox News. Ранее интервью телеканалу дал и российский президент Владимир Путин.

Трамп заявил, что он не думает, будто Россия является сильным экономическим соперником Штатов. Трамп подчеркнул, что российская экономика "гораздо меньше" китайской. При этом он отметил, что у России – "мощные вооруженные силы".

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!