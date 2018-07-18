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18 июля 201804:40

Взялся за гуж: депутату, который решил ездить на коне, не дали парковку

Отказать в организации коновязи у здания правительства региона. Такое решение приняла мэрия Петропавловска в ответ на просьбу депутата, который решил ездить на коне вместо машины, протестуя против высоких цен на бензин и продукты.

Депутат камчатского законодательного собрания Михаил Пучковский решил добираться на заседания на своем коне по кличке Ракета, однако "парковку" для животного мэрия депутату не дала, хоть он и писал туда обращения, сообщает РИА Новости.

По мнению самого депутата, отказано ему по необъективным причинам. "Они привели выписки из актов по гужевому транспорту... Но я же приезжаю не на телеге", — сказал депутат.

Депутат обжалует в суде решение администрации и обещает, что на сессию заксобрания в сентябре на конях к зданию правительства приедет не только он один, но и 20 человек других конников.

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