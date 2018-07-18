На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

На торги выставлены два автомобиля (Lexus и ГАЗ 21) бывшего губернатора Александра Хорошавина, который сейчас отбывает 13 лет в колонии строгого режима. Ранее были проданы два его Bentley: один за 6,7 миллиона рублей, второй – за 6 миллионов.

Управление Росимущества сейчас выставляет Lexus LX 570 2010 года выпуска и раритетный ГАЗ 21 1968 года выпуска, который находится в хорошем состоянии, так как прошел реставрацию на заводе в Нижнем Новгороде. Его начальная цена составляет 895 тысяч рублей.

Имущество бывшего главы региона продадут на основании судебного решения, которое обратило его в доход государства за коррупционные правонарушения.

Больше пяти миллионов долларов Хорошавин получил в качестве взятки при заключении контракта на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Всего за шесть лет экс-глава региона собрал с бизнесменов больше полумиллиарда рублей.

В марте 2015 года арестованный губернатор удивил своими богатствами: четыре квартиры в столичном регионе, шесть автомобилей, драгоценности, крупная сумма наличных в рублях и в иностранной валюте на семьсот миллионов. В 2009 году его назвали самым богатым губернатором России.

Случай с Хорошавиным был первый, когда главу региона задерживают в его рабочем кабинете, этапируют в Москву и арестовывают.