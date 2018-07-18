Дальность поражения "Кинжала" - в три раза больше, чем у ракет "Искандера"

Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая, по сути, является адаптацией ракеты для "Искандера" под авианоситель, может поражать цели на расстояние 1,5 тысячи километров. Это в три раза больше, чем дальность поражения у ее сухопутного прототипа.

"Кинжалы" в настоящее время ставятся на истребители МиГ-31К, в дальнейшем планируется запускать их и с бомбардировщика Ту-22М3. При этом дальность стрельбы не изменится, передает РИА Новости.

"Кинжал" летит существенно дальше ракет "Искандера", так как ему не нужно преодолевать земное притяжение и разгоняться: самолет уже летит на сверхзвуковой скорости. В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, оружие наземного базирования не может обладать подобной дальностью поражения. Это является одной из причин "превращения" "Искандера" в "Кинжал".

1 марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал, что "Кинжал" может развивать скорость в 10 Махов. Против него бессильны все существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны. "Кинжал" может доставлять обычные и ядерные заряды на дальность до двух тысяч километров.