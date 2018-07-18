Спасенные тайские школьники встретятся со СМИ только один раз

12 спасенных из пещеры в Таиланде школьников и их тренер, которые находились в подземелье более двух недель, встретятся в среду вечером с журналистами. Эта пресс-конференция станет первой и последней возможностью для СМИ услышать историю из первых уст.

Вопросы нельзя будет задавать напрямую, все они должны быть заранее согласованы с лечащими врачами, сообщает ТАСС.

По словам губернатора провинции, после этого мальчики вернутся домой и попытаются жить обычной жизнью, а с прессой общаться больше не будут; таким образом власти хотят предотвратить вторжение в их личную жизнь.

Большинство вопросов связано с первым днем. Многие СМИ хотят узнать о том, как дети попали в пещеру и что произошло внутри, поскольку предоставляемая властями информация разнится с рассказами родственников.

Дети пропали 23 июня; с 8 по 10 июля водолазы вывели оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек.