Жертвами пожара в поселке под Иркутском стали пять человек, в том числе ребенок

В поселке Бохан Иркутской области загорелся двухквартирный одноэтажный дом. Очевидцы сообщали о возгорании кровли, а также о том, что пламя было видно сквозь окна. Соседи рассказали спасателям, что внутри дома находятся люди.

Пожарные провели разведку и тушение, в ходе которых обнаружили тела пяти погибших. В их числе был и ребенок, передает ТАСС.

Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.