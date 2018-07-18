Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

Число жителей Кызыла, отравившихся шаурмой, выросло до 137. Ранее сообщалось о 92 пострадавших.

В числе заболевших – 18 детей, передает ТАСС. Всего с острой кишечной инфекцией госпитализирован 61 человек. Врачи сообщают, что состояние их всех – стабильное с положительной динамикой.

Все отравившиеся – посетители заведения общепита "Шаурма". В настоящее время оно закрыто, ведется проверка, возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной отравления стало куриное мясо, завезенное из других областей.