Главный тренер сборной Панамы Гомес подал в отставку

Еще одна команда-неудачница чемпионата мира по футболу в России осталась без главного тренера: Эрнан Дарио Гомес покинул пост наставника сборной Панамы. И это при том, что Гомес впервые в истории вывел команду этой страны в финальную часть первенства мира.

Дебютантам пришлось нелегко на турнире в России: панамцы заняли последнее место в своей группе, потерпев три поражения. "Настало время для сложного решения, я покидаю место, которое любил всем сердцем, — цитирует Гомеса Чемпионат.Ru. – Чемпионат мира в России был лишь началом для панамского футбола. Я выполнил своё обещание, отправив Панаму в финал мирового форума. И это достижение вместе с нашими болельщиками навсегда останется в моём сердце".

Гомес возглавил сборную Панамы в 2014 году. Теперь 62-летний специалист займёт пост главного тренера сборной Эквадора. Гомес уже был главным тренером Эквадора, под его руководством команда выступала на чемпионате мира 2002 года.