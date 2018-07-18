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18 июля 201809:24

Минюст рассмотрит вопрос санкций против "Голоса Америки"

Минюст России рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности признанной в РФ иностранным агентом радиостанции "Голос Америки", передает "Интерфакс".

"Голос Америки" отчеты на сегодняшний день в Минюст России не представил. Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного СМИ будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что остальные восемь СМИ-иноагентов — "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", "Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", "Сибирь.Реалии", "Фактограф" — представили в министерство предусмотренную действующим законодательством отчетность за II квартал текущего года.

Как сообщалось, 5 июля мировой суд оштрафовал РСЕ/РС на 100 тысяч рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент.

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