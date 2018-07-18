Избивший DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края получил два года колонии

Пермский экс-депутат законодательного собрания Александр Телепнев, обвиняемый в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе, приговорен к двум годам колонии-поселения. Второй обвиняемый Сергей Ванкевич также получил такой же срок.

Оба подсудимых признаны виновными по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений", передает "Интерфакс".

10 февраля текущего года Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми. Его госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

Андрей Ширман (DJ Smash) родился в Перми в 1982 году. Он диджей и музыкальный продюсер. Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу N11.