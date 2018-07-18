Вылет двух рейсов авиакомпании NordStar из Томска задержан на 5 часов из-за технических неполадок. Обслуживать рейсы должен один борт. Однако он не может вылететь из Красноярска в Томск по технической причине.

Самолет в Сургут должен вылететь в 17:05 вместо 11:45 по местному времени (в 13:05 вместо 7:45 по московскому времени). Планируемое время отправления в Красноярск — 22:40 вместо 17:40 (18:40 вместо 13:40 по Москве), передает ТАСС.

Задержан также прилет рейса из Красноярска в Томск с 11:00 (07:00) до 16:25 (12:25) и из Сургута в Томск с 16:55 (12:55) до 22:00 (18:00). Как отметил представитель прокуратуры, ситуация находится на контроле. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров.

Рейсы Томск — Сургут и Томск — Красноярск авиакомпании NordStar обслуживает один и тот же борт. Из Томска в Сургут он должен был доставить 19 пассажиров, в Красноярск — 33.