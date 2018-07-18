18 июля 201809:35
Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь
В Новосибирской области спасатели второй день ищут двух взрослых и ребенка, которые, возможно, утонули во время купания в реке Обь, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, поиски ведутся в местах, запрещенных для купания.
Спасатели призывают отдыхающих к осторожности на воде и просят отдыхать только на обустроенных и прошедших проверку пляжах.
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