Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь

В Новосибирской области спасатели второй день ищут двух взрослых и ребенка, которые, возможно, утонули во время купания в реке Обь, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, поиски ведутся в местах, запрещенных для купания.

Спасатели призывают отдыхающих к осторожности на воде и просят отдыхать только на обустроенных и прошедших проверку пляжах.