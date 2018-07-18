ДТП в Крыму: три человека погибли, включая маленького ребенка

ДТП на трассе Симферополь-Феодосия в Крыму. Ночь здесь столкнулись лоб в лоб две легковые машины. В аварии погибли мужчина, женщина и 11-месячная девочка. В аварии также пострадала 35-летняя женщина.

В тяжелом состоянии она госпитализирована в реанимацию Белогорской центральной районной больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крымского управления МВД Ольгу Богославскую.

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу одного из водителей.