Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

Ведущий игрок обороны футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос сделал предложение своей девушке испанской журналистке Пилар Рубио. У пары, живущей в гражданском браке, трое сыновей, самый младший из которых родился в марте текущего года.

"Она сказала "да". Я люблю тебя... Навсегда", — цитирует РИА Новости слова Рамоса, который сообщил о знаменательном событии в жизни своей семьи в одной из социальных сетей. Капитан сборной Испании, являющийся в ее составе чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) встречается с Рубио с 2012 года. Избранница Рамоса старше его на 8 лет.