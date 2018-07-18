Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку, передает РИА Новости.

"Сумму иска мы определяем в 1 триллион евро", — подчеркнул политик.

По его словам, в западных странах распространена практика защиты интересов, в том числе имущественных, в судах. Жириновский уверен, что этим же путем должна пойти и Россия.