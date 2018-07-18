Эден Азар может заменить в "Реале" Криштиану Роналду

Ведущий форвард футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар может оказаться в мадридском "Реале", который рассматривает кандидатуру нападающего в качестве замены ушедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду. Инсайдеры говорят, что Азар уже оговорил личный контракт.

При этом руководство мадридского клуба ранее анонсировало переезд из того же "Челси" еще одного игрока сборной Бельгии – вратаря Тибо Куртуа. Эксперты считают, что вряд ли лондонские "аристократы" продадут сразу двух бронзовых призеров недавнего чемпионата мира, но издание RMC.Fr утверждает обратное.

Согласно источнику в "Реале", Азар уже обо всем договорился с руководством "сливочных". Все условия личного трудового соглашения обговорены до самых мельчайших деталей и теперь дело за руководителями клубов.