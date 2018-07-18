Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест Кириллу Серебренникову, передает телеканал "Россия 24". Режиссер обвиняется в хищении средств Министерства культуры. Это 133 миллиона рублей — деньги были выделены в рамках проекта "Платформа" на развитие современного российского искусства.

Кроме того, Басманный суд продлиля до 19 сентября домашний арест бывшей сотруднице Минкультуры, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, которая тоже проходит по этому делу.

"То, что сейчас происходит со мной и другими участниками так называемого театрального дела, можно назвать одним словом — абсурд. Мне незачем скрываться, некому угрожать, нет доказательств, которые я мог бы уничтожить", — заявил в суде Серебренников.

По совам режиссера, его адвокатами заявлено 30 ходатайств с просьбой выяснить, куда были потрачены наличные деньги, допросить сотрудников проекта "Платформа" и узнать, как они получали зарплату. "Следствию это неинтересно. По их версии, мы украли обналиченные деньги, а потом на них три года проводили проект", — отметил режиссер.