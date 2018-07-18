Крупный крокодил перегородил дорогу машине в Австралии

Возвращавшиеся поздним вечером с работы австралийцы сняли на видео большого крокодила, который перегородил дорогу их автомобилю. Проезжую часть он освободил неохотно, после многочисленных гудков и окриков.

Встреча с крупной рептилией произошла 12 июля недалеко от городка Мурганелла, когда водитель и его ученик возвращались с полуострова Кобург на Северной территории.

"Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы его", — отметил автор записи, добавив, что после нескольких гудков и недолгих уговоров крокодил отошел в сторону, освободив затопленную дорогу.