Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

Камера наблюдения сняла на видео момент аварии, произошедшей сегодня, 18 июля, в Тынде. Легковой автомобиль, двигаясь по улице Спортивная, потерял управление, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Скора отвезла их в больницу, об их состоянии не сообщается. Водитель не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.