Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

Отравившаяся женщина в британском Эймсбери перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Один из родственников пострадавшего мужчины рассказал журналистам Daily Mail, что отравляющее вещество находилось внутри.

По его словам, пострадавшая Дон Стерджес побрызгала духами оба запястья. И якобы, к парфюму был примешан странный запах аммиака. 45-летний Чарли Роули получил дозу, прикоснувшись к своей подруге.

А самое любопытное, что пострадавшие якобы подобрали злополучный флакон в парке. Официального подтверждения этих показаний пока нет. Более того, международные эксперты, мягко говоря, ставят ее под сомнение, отмечает телеканал "Россия 24".

Отравление в Эймсбери произошло 4 июля. В Скотланд-Ярд подтвердили, что отравившаяся пара из Эймсбери испытала на себе воздействие того же яда, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери 8 июля. Ее друг Чарли Роули пришел в сознание.