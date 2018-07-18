Тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег

Футбольный клуб "Милан", который недавно обрел новых хозяев в лице компании Elliott, возможно, уже нынешним летом ждут потрясения. Главного тренера Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег. Есть претензии и к директорам "россонери" Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Гаттузо, по сведениям итальянских правоохранителей, был миноритарным акционером крупной свинофермы и владел 35% акций с 2011 по 2013 год. Предприятие обанкротилось в 2014 году, а тренер "Милана" покинул компанию за несколько месяцев до этого.

Судя по всему, эта скандальная история может стать поводом к увольнению тренера клуба из Милана, сообщает Mediaset.It. Место Гаттузо может занять бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте, которого англичане уволили на минувшей неделе. Представители Elliott, курирующие футбол, рассматривают вариант замены Гаттузо на Конте.