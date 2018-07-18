Посол РФ в США: Москва требует фактов о вмешательстве в выборы

Заявления о том, что Россия якобы вмешивалась во внутренние дела США, в частности, в президентские выборы, это просто "чепуха", подобные подозрения должны быть подкреплены фактами, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Сколько бы ни было подозрений, главное наше требование — факты на стол", — заявил дипломат, выступая на пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"На сегодняшний день нет никаких серьезных доказательств вмешательства России в выборы США", — подчеркнул Анатолий Антонов, напомнив перефразированную поговорку, что "из 100 мышей никогда не сделаешь одного тигра".

Ранее президент России Владимир Путин назвал "полным бредом" то, что Москва была в сговоре с Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах, и призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты.