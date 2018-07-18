Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы

В ходе образовательного молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что в будущем роботы могут заменить собой "плохих" журналистов, у которых отсутствует чувства юмора и умение интересно рассказывать истории, передает РИА Новости.

"Может ли робот вытеснить человека, может ли робот заменить журналиста? Плохого — может​​​, хорошего — нет. У робота нет чувства юмора, у робота нет личного отношения, робот не умеет красиво и интересно рассказать историю. Так, если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподнести материал — то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в Интернете, может вас вытеснить", — сказал Волин.

По словам замглавы Минкомсвязи, для хорошего журналиста искусственный интеллект станет для него помощником, а не помехой.

Волин отметил, что "ряд функционала" некоторых профессий в будущем может перейти к роботам, однако "умный человек конкуренцию роботу никогда не проиграет".