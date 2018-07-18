Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

Москвичи в соцсетях обращают внимание на то, что в столице появилось большое количество летающих муравьев. В городском департаменте природопользования жителей Москвы успокоили, объяснив, что беспокоиться не стоит – они не представляют опасности.

Там пояснили, что лёт самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. "Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии", — сообщили в пресс-службе департамента Агентству городских новостей "Москва".

В департаменте отметили, что причина появления большого количества летающих муравьев – благоприятные погодные условия.

Существует даже разговорное выражение про "день летающих муравьев", хотя означает оно не именно день, а период, когда интенсивны "брачные полеты" летающих муравьев. Как правило, это июль, когда после дождей устанавливается теплая и влажная погода, отмечает издание TheUK.one.

Интересно, что самцы специально отращивают на этот период крылья, чтобы найти пару среди молодых "королев". Причем, после спаривания они умирают, а самки – " королевы" возвращаются на землю, чтобы дать жизнь огромному количеству обычных рабочих муравьев.