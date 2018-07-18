Обстрелы в "хлебное перемирие": украинские националисты не хотят покидать Донбасс

Украинская армия вновь нарушила режим тишины. За сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив по районам возле линии соприкосновения более ста боеприпасов.

Докучаевск, городок под Донецком, каждый день под огнем, несмотря на согласованное с Украиной бессрочное "хлебное перемирие".

"Обстрелы не уменьшились по любому. Стреляют больше, чем стреляли раньше. Крупное — не так часто, но бывает, через день, через два", — рассказывает житель Докучаевска Юрий Сухинин.

В дом в Докучаевске со стороны украинских позиций прилетела ракета.

"Мы находимся в помещении, в котором собирались пить чай четыре ребенка. И в этот момент, когда закончился ливень, прилетел ПТУР. Хотел бы напомнить, что ПТУР — это управляемая ракета, поэтому, можно сказать, это была целенаправленная стрельба по жилым кварталам города Докучаевска. Пострадала здесь женщина и ребенок, которому поцарапало щечку, ему девять месяцев", — пояснил официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.

"Да, это его посекло этими осколками. Вот, щечка. Это, когда нас взрывной волной снесло с ним. Все полетело — побелка, щепки, палки, пластик, стекла. Мы как раз за этим стеклом и были. Кровь текла, я вытерла, обработала", — рассказывает пострадавшая при обстреле Анастасия Туба.

"Плакал. Испугался, когда бахнуло", — признается четырехлетний Дима.

- Часто такое случается?

- Да.

- А что ты обычно делаешь?

- Прячусь в погреб.

- И часто ты бегаешь?

- Когда бахает.

"Каждый день!" — поясняет мама ребенка.

- Каждый день, — кивает мальчик.

"Эти две в доме, а эти на улице. Это еще не убирали. Где-то, может, еще есть", — показывает осколки противотанковой ракеты Валентина Туба.

Линия фронта рядом, за ней – украинские войска.

"Они тут в Дубках где-то находятся рядом, они прекрасно все видят! Они видят, что тут дети бегают. Тут четверо детей живут в этом дворе. И они такое творят. Это какое-то зверье, шакалье, а не люди. У меня аж мурашки по коже идут, потому что это дети, дети!" — подчеркивает Наталья.

"Здесь, конкретно, 93-я бригада, но есть и националисты в большом количестве, которые не хотят отсюда уходить. Их насильно стараются сейчас убрать с линии фронта, но они такими методами пытаются развязать боевые действия и доказать, что еще нужны Украине, и чтобы их отсюда не убирали", — говорит официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.

- Каждый день! Каждый день! И шарахают, и шарахают, — говорит обстрелянная женщина.

На остальных участках в Донецке и на Азовском побережье тоже фиксируются обстрелы.