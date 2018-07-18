Футбольная "Барселона" обозначила рекордный доход за историю клуба

Действующие чемпионы Испании по футболу из "Барселоны" подвели итоги сезона-2017-2018. Клуб из столицы Каталонии получил рекордный доход за всю свою историю – 914 млн евро. Чистая прибыль "Барсы" составила 13 млн евро, а показатель EBITDA на уровне 177 млн евро.

Расходы лучшей команды Примеры составили 882 млн евро, и операционная прибыль показана в размере 32 млн евро, сообщает официальный сайт "Барселоны". Чистая прибыль сложилась после уплаты всех налогов.

Таким образом, клуб в очередной раз добился положительного баланса по итогам сезона и надеется к 2021 году получить доход в размере 1 млрд евро. Интересно, что предыдущий рекорд "Барселоны" по полученному доходу, установленный в прошлом году (708 млн евро), превышен на почти на 30%.