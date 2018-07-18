Водитель въехавшего в столб такси мог уснуть за рулем

В Москве полиция выясняет, что стало причиной страшного ДТП на Ташкентской улице. Там разбилось такси, погибли все, кто был внутри.

Автомобиль Hyundai двигался в сторону Волгоградского проспекта. На пересечении с Ферганской улицей водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в мачту городского освещения.

Удар был такой силы, что двери и двигатель вмяло в салон. Водитель и два его пассажира погибли на месте. По одной из версий, водитель такси уснул за рулем.