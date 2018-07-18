Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы

На Москву надвигается мощный циклон, который несет ливни, грозы и сильный ветер. В городе действует желтый уровень опасности. Скорость ветра при порывах может достигать 17 метров в секунду. К вечеру ожидаются сильные дожди и грозы. Небо уже заволокло тучами, и жара отступила. Сейчас термометры показывают 23 градуса.

"Сегодня нас ждет ослабление жары. Максимум, что мы можем обещать москвичам, 23-25 градусов, в столичном регионе — 22-27 градусов. В течение дня давление опустится до 737 мм ртутного столба — это почти на 10 единиц ниже московской нормы", — рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

Дожди с грозами ждут москвичей до конца недели. Но с 20 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться. В выходные столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке.