Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Известные своими телефонными розыгрышами российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились главе Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру, представившись премьером Армении Николом Пашиняном.

С главой ЕК "Пашинян" обсудил международную обстановку, а также пригласил Юнкера на "армянский барбекю" — шашлык в Ереван, сообщает РИА Новости, отмечая, что разговор, судя по содержанию, состоялся вскоре после избрания Пашиняна главой правительства Армении.

Во время этого разговора "Пашинян" пожаловался Юнкеру на давление со стороны США. Глава Еврокомиссии, со своей стороны, сообщил, что им "приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир".

"Он (Трамп) не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении", — сказал Юнкер и пожелал удачи.

Что же касается его реакции на приглашение "на шашлык", глава Еврокомиссии признался, что "это звучит неплохо", и пообещал приехать в Армению в. следующем году.

Кроме того, российские пранкеры дозвонились до главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Она посоветовала новым властям Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами, не делая выбор в пользу одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий.

При этом Могерини отметила, что подобный подход Брюссель поддерживал не всегда. "Армения — это страна, которая имеет право делать свой выбор", — сказала глава дипломатии ЕС и добавила, что Брюссель не просит Армению "о дружбе на исключительных условиях".