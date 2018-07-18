В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров

Цифровые видеокамеры, дроны и новейшая спутниковая навигация: в Подмосковье усовершенствуют систему мониторинга лесных пожаров. Она позволяет быстро предотвратить распространение огня. Специалисты контролируют ситуацию с земли, с воздуха и даже из космоса.

Летчики-наблюдатели готовят свой самолет к очередному полету над лесами Подмосковья. В области установился третий класс пожарной опасности, а значит, нужен ежедневный авиамониторинг.

"Наша задача — найти пожар в начальной стадии, когда он имеет совсем небольшую площадь, чтобы достаточно было его одной автоцистерной затушить", — объясняет Степан Вовчук, старший летчик-наблюдатель.

У каждого пилота своя зона ответственности. Дым даже от небольшого возгорания видят сразу. Фиксируют координаты, определяют характер и площадь пожара. Все данные передают диспетчерам. В этом году к авиамониторингу подключают и беспилотники. Компактные дроны легко маневрируют там, где этого не может сделать самолет.

"Мы установили на пожарную технику треки ГЛОНАСС и в режиме реального времени видим, где находится наша лесопожарная техника", — говорит Алексей Ларькин, начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области.

Такими датчиками оборудованы все мобильные лесопатрульные комплексы. Система определяет экипаж, который ближе всего к очагу возгорания. На обнаружение, логистику и тушение пожаров уходит все меньше времени.

В этом сезоне уже зафиксировано более 70 пожаров. По словам специалистов, виновником в каждом случае был человек.

"Все 100% пожаров, конечно, из-за людей, из-за человеческого фактора. Открытый огонь в лесу, будь то костер, шашлык, брошенный окурок, именно из-за этих факторов происходят все пожары в Московской области", — рассказывает Иван Советников, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

Предотвратить распространение огня в подмосковных лесах удается за счет многоуровневого мониторинга. Пока летчики и лесники осматривают местность с земли и с воздуха, за ситуацией круглосуточно следят и электронные помощники. 84 камеры обеспечивают полный обзор всей лесной местности Московской области. В режиме реального времени они фиксируют любые изменения и передают сигнал диспетчерам. Камера вращается вокруг своей оси, тем самым обеспечивая угол обзора в 360 градусов. Дальность ее зрения — 25 километров. Более того, за лесами наблюдают и из космоса.

"Мы интегрировали систему космического мониторинга и систему видеомониторинга. Появляется точка со спутника, мы наводим камеру и видеомониторингом фиксируем — либо это возгорание, либо нет", — объясняет Алексей Ларькин, начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ближайших планах Комитета лесного хозяйства объединить на одной карте все системы. Датчики будут отображать местоположение наземных и авиапатрулей, беспилотников, данные со спутников и видеокамер.