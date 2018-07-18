Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников

Президент США Дональд Трамп считает, что критика ненавистников в его адрес связана с тем, что ему удалось "хорошо поладить" с российским лидером Владимиром Путиным.

"Стольким многим людям на высоких постах в разведке понравилось мое выступление на пресс-конференции. До этого на нашей встрече Путин и я обсудили многие важные темы. Мы хорошо поладили, что и вызвало беспокойство ненавистников, которые хотели увидеть боксерский матч. Будут достигнуты большие результаты!" – написал американский президент на своей страничке в Twitter.

Встреча глав двух государств состоялась 16 июля в Хельсинки. Дональд Трамп и Владимир Путин более двух часов общались в двустороннем формате, затем делегации пообедали в расширенном составе, а потом президенты дали совместную пресс-конференцию.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Позднее он заявил, что обмолвился и на самом деле имел в виду противоположное, напоминает РИА Новости.