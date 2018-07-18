Тема:
Изучение Юпитера и его спутников 1 час назад
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера: 11 "нормальных" лун и одну, прозванную "чудной". Размеры новых объектов варьируются в пределах от одного до трёх километров. Теперь миру известно 79 спутников газового гиганта.
Команда учёных во главе со Скоттом Шепардом (Scott S. Sheppard) из Института Карнеги зарегистрировали первые спутники весной 2017 года. Тогда они искали очень отдалённые объекты Солнечной системы в рамках программы по охоте за возможной планетой, расположенной далеко за пределами орбиты Плутона. Речь идёт о предполагаемом мире под названием планета Х, или девятая планета.
"Юпитер просто оказался в небе рядом с поисковым полем, где мы охотились за очень отдалёнными объектами Солнечной системы. Мы по счастливой случайности получили возможность искать новые луны вокруг Юпитера, в то время когда проходил поиск планет на окраинах нашей Солнечной системы", — говорит Шепард.
Позднее Гарет Уильямс (Gareth Williams) из Центра малых планет Международного астрономического союза использовал наблюдения учёных для расчёта орбит недавно обнаруженных спутников.
"Требуется несколько наблюдений, чтобы подтвердить, что объект действительно вращается вокруг Юпитера. Весь процесс занял год", — объясняет он.
Оказалось, что девять из 12 новых лун являются частью отдалённого внешнего "роя" спутников, вращающихся вокруг газового гиганта в ретроградном направлении (противоположном собственному вращению Юпитера). Эти отдалённые ретроградные спутники сгруппированы по меньшей мере в три орбитальные группы.
По мнению специалистов, они являются остатками трёх некогда более крупных тел, разрушенных во время столкновений с астероидами, кометами или другими спутниками.
Недавно открытые ретроградные спутники делают полный оборот вокруг Юпитера примерно за два земных года.
Два других новых спутника являются частью более близкой внутренней группы лун, вращающихся в том же направлении, что и Юпитер. Они также считаются фрагментами некогда более крупного спутника, разрушенного в далёком прошлом.
Объектам необходимо чуть меньше одного земного года, чтобы совершить полный оборот вокруг газового гиганта.
"Другое наше открытие является настоящим чудаком: он имеет орбиту, которая не соответствует ни одной другой известной луне Юпитера. Этот объект также, скорее всего, является самым маленьким известным спутником планеты, диаметром менее одного километра", — говорит Шепард.
Специалисты предложили назвать его Валетудо в честь правнучки римского бога Юпитера, богини здоровья и гигиены. Этой луне необходимо около полутора лет на полный оборот вокруг Юпитера.
Отмечается, что в отличие от более близкой группы спутников "чудаковатая" луна обладает орбитой, которая пересекает "маршруты" внешних ретроградных лун. То есть столкновение может происходить гораздо чаще между "чудаковатой" и ретроградными лунами, которые двигаются в противоположном направлении. "Это нестабильная ситуация. Лобовые столкновения быстро разрушают и размалывают объекты в пыль", — отмечает Шепард.
Авторы работы считают, что эта небольшая странная луна может быть последним оставшимся объектом от некогда более крупного объекта, который сформировал некоторые ретроградные группы во время прошлых столкновений.
Как считают учёные, выяснение сложных "отношений" в орбитальной истории лун позволяет лучше изучить ранние этапы жизни нашей Солнечной системы.
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